Austria senza governo, falliti i negoziati: Popolari accusano Fpoe

(Adnkronos) – Poco dopo la rinuncia di Herbert Kickl all’incarico di dar vita a un governo, il Partito popolare ha rinfacciato al partito di estrema destra Fpoe di essere responsabile dell’andamento delle trattative, affermando di aver lavorato intensamente nelle ultime settimane per formare un governo di centrodestra per l’Austria, “con l’obiettivo di aumentare il benessere dei cittadini e di consentire una ripresa economica, di garantire la sicurezza e di contrastare l’immigrazione clandestina”, ha affermato il segretario generale Alexander Proell. “La nascita del governo è fallita a causa della corsa al potere e della mancanza di compromessi di Herbert Kickl. Kickl è rimasto bloccato nel ruolo di politico di opposizione e non è mai entrato in quello di capo del governo”, ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)