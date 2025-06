Austria, sparatoria a Graz: trovata bomba artigianale nell’abitazione dell’autore 21enne

(Adnkronos) – All’indomani della strage nella scuola di Graz, dove un 21enne ha aperto il fuoco nel suo ex liceo uccidendo dieci persone prima di togliersi la vita, l’Austria si è fermata questa mattina alle 10 per un minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane. L’Orf, l’emittente radiotelevisiva pubblica austriaca, ha interrotto la programmazione televisiva e radiofonica e la Wiener Linien – il gestore del trasporto pubblico nella capitale – ha bloccato circa 900 mezzi di trasporto per 60 secondi. Un minuto di silenzio è stato osservato anche all’inizio della riunione del Consiglio dei Ministri. Le decisioni sono state rinviate a data ulteriore e non sono stati rilasciati comunicati stampa. Dopo la strage, il governo aveva dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

La strage, in cui sono rimaste ferite altre 12 persone, è avvenuto presso la scuola secondaria Dreierschützengasse, nella zona nord-occidentale della città. Tutti i feriti della sparatoria sono in condizioni stabili, ha riferito oggi l’Associazione Ospedaliera della Stiria (KAGes), citata dal Kurier, precisando che alcuni pazienti restano in terapia intensiva, altri sono già stati trasferiti in reparto nei diversi ospedali in cui sono stati ricoverati. “Sono necessari interventi chirurgici di follow-up per due di loro, una persona con lesioni al volto e un’altra con una lesione al ginocchio”, ha annunciato l’Associazione in un comunicato stampa. La polizia austriaca ha intanto reso noto di aver rinvenuto una “lettera d’addio” e una “bomba artigianale non funzionante” nell’abitazione del 21enne che ieri ha aperto il fuoco. L’ordigno è stato sequestrato durante una perquisizione condotta dopo la strage, ha riferito la polizia su X. Le autorità stanno ancora cercando di chiarire le motivazioni del giovane attentatore, che si è suicidato nei bagni dell’edificio scolastico dopo la sparatoria. Le indagini sono in corso per comprendere se il gesto sia stato premeditato e se vi fossero eventuali legami con ambienti estremisti o segnali d’allarme trascurati. Il 21enne, il cui nome non è ancora stato reso noto, era un ex studente della Dreierschützengasse che non si è diplomato, ha dichiarato il ministro degli Interni Gerhard Karner in una conferenza stampa. Gli agenti hanno anche confermato che non era noto alla polizia prima dell’attacco. Le informazioni attuali suggeriscono che l’aggressore fosse legalmente proprietario delle due pistole utilizzate nell’attacco e avesse una licenza per il porto d’armi, ha aggiunto la polizia. Secondo quanto riportato dai media locali, il sospettato si “considerava vittima di bullismo” e avrebbe compiuto il gesto per “vendicarsi”, utilizzando una pistola e un fucile da caccia per compiere la sparatoria. Secondo la polizia, il 21enne, originario della zona di Graz, ha agito da solo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)