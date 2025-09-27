14.5 C
Auto a grande velocità si ribalta nel Trevigiano: un morto e un ferito

1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un 27enne è morto e un 37enne è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. I due si trovavano a bordo di un’auto, che è finita contro un palo e poi si è ribaltata. Da una ricostruzione dei carabinieri, l’auto poco prima era passata a forte velocità di fronte ai un’auto dei carabinieri di Castelfranco che ha tentato di inseguirla ma che si è ritrovata davanti alla vettura già uscita di strada.  La dinamica dell’incidente L’incidente è accaduto in località Sant’Andrea Oltre Muson dove l’auto, una Ford Fusion, è uscita di strada andando prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero per poi ribaltarsi. A bordo del mezzo c’erano un 27enne, risultato proprietario dell’auto, che è morto sul colpo, e il conducente, un 37enne che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri non c’è stato alcun contatto tra la Ford Fusion e l’auto dei carabinieri. Dai primi accertamenti è risultato che il conducente ferito guidava senza patente perché revocata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

