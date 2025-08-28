21.4 C
Auto, Guidesi (Ara): “Territori esclusi dalla Commissione Ue, segnale pessimo”

(Adnkronos) – “La Commissione Europea ha deciso di escludere l’Automotive Regions Alliace (Ara) al tavolo per il futuro dell’automotive convocato a Bruxelles dalla stessa Commissione per il prossimo 12 settembre”. Lo denuncia il presidente dell’Alleanza europea Guido Guidesi che aveva chiesto il coinvolgimento dell’Ara in rappresentanza di tutti i territori coinvolti. “Si tratta di un pessimo segnale – tuona il Presidente – in quanto il non coinvolgimento dei territori ad oggi ha portato la più grande industria europea al rischio di cancellazione. La nostra richiesta di partecipazione nasceva dalla volontà di voler presentare le proposte condivise da tutte le 40 Regioni europee appartenenti ad Ara. Proposte nate dal tavolo di lavoro lombardo e condivise sia con la componentistica e sia con la ricerca e presentate anche ai costruttori”. “Attendiamo speranzosi l’esito del meeting del 12 settembre affinché possano esserci cambiamenti concreti anche attraverso i nostri contributi. Se ció non dovesse accadere in futuro l’Automotive Regions Alliance si dovrà occupare solo di gestire stabilimenti dismessi e cittadini disoccupati; in compenso avremo tante auto cinesi in giro per l’Europa”, conclude Guidesi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

