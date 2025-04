(Adnkronos) – Incidente mortale sulla statale 14 a Montelabbate, in provincia di Pesaro. Un ragazzo di 24 anni, Luca Cardellini, ha perso il controllo dell’auto finendo in un dirupo ed è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pesaro, in Vigili del fuoco e il 118. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)