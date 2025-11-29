9.1 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l’auto. Il conducente resta incastrato, ma senza gravi ferite. E’ successo la scorsa notte a Lodi, lungo la statale 235, all’ingresso di un distributore di carburante. 

Sul posto, un quarto d’ora prima dell’una, sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi. Con cesoie e divaricatore, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’automobilista 27enne, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, con lievi ferite, è stato portato in codice giallo dal 118 all’ospedale di Rozzano nel Milanese. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.5 °
7.8 °
49 %
0.5kmh
63 %
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1426)ultimora (1339)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati