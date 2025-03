Auto si schianta contro un muro, morto 27enne a Cava de’ Tirreni

(Adnkronos) – L’auto finisce la sua corsa contro un muro, un 27enne muore sul colpo e tre persone restano ferite, tra cui una ragazza in gravi condizioni. È quanto accaduto poco prima dell’alba a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno.

Marco Apostolico, 27enne di Castel San Giorgio, ha perso la vita nel tragico impatto avvenuto in via Pasquale Santoriello. Una ragazza che era in auto con lui è ricoverata all’ospedale Ruggi di Salerno in gravi condizioni. Sulle cause dell’incidente mortale sono in corso le indagini dei carabinieri. Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio, ha subito sospeso i festeggiamenti previsti per il carnevale in segno di lutto: “Da sindaco, da madre, sono davvero addolorata e distrutta per questa ennesima tragedia – ha scritto sui social -. Marco Apostolico era un ragazzone nel fiore degli anni, dal cuore d’oro, un gigante buono che ho visto crescere e che ci lascia improvvisamente e tragicamente, lasciandoci con il cuore a pezzi. Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la nostra comunità, con scelta unanime di tutte le associazioni, il nostro Carnevale sarà rinviato a data da destinarsi. Le sfilate in programma sia oggi che martedì sono state annullate”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)