giovedì 4 Settembre 2025
Auto su folla a Berlino: diversi feriti, tra loro anche dei bambini

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un’auto è piombata su un gruppo di persone a Berlino, causando diversi feriti. Lo riporta la Bild precisando che l’incidente è avvenuto intorno alle 13.10 in Seestrasse, Berlino-Wedding. Si ritiene che tra le vittime vi siano molti bambini, poiché sul posto erano presenti diversi gruppi. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta gravemente ferita e diversi bambini sono rimasti leggermente feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

