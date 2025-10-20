13.8 C
Auto travolge e uccide 37enne in bici nel Piacentino, arrestato conducente

(Adnkronos) – Un ciclista 37enne è morto sul colpo in un incidente stradale, avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 sulla strada provinciale Mottaziana che porta a Borgonovo Val Tidone, nei pressi di Cascina Colombarola nel Piacentino. Un 47enne alla guida di un’auto ha investito in pieno il ciclista per cause in corso di accertamento. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, per la vittima, originaria dell’India, non c’è stato nulla da fare.  

Insieme ai sanitari sono intervenuti sul luogo anche i carabinieri di Borgonovo Val Tidone e di Sarmato. Le prime ricostruzioni hanno evidenziato l’alterazione dell’uomo alla guida, che ha rifiutato l’etilometro. Sono stati fatti effettuare accertamenti urgenti con prelievo ematico all’ospedale di Piacenza. L’automobilista è stato arrestato e messo ai domiciliari per omicidio stradale, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e saranno sottoposti a ulteriori verifiche.  

cronaca

