Autobomba a Mosca, 007 Russia puntano il dito: “Sospetto vicino a Ucraina”

Evgeniy Serebryakov, il sospetto autore dell'attentato di mercoledì con un'autobomba a Mosca, avrebbe confessato in un interrogatorio che l'anno scorso aveva deciso di collaborare con i servizi speciali ucraini, li aveva contattati via Internet e si era offerto di uccidere un ufficiale del ministero della Difesa. Questo quanto riporta un video distribuito dal servizio di intelligence russo Fsb e pubblicato dalle principali agenzie russe. Serebryakov è accusato di tentato omicidio, per associazione a delinquere e di traffico illegale di esplosivi. La mattina del 24 luglio, nel cortile di una delle case in via Sinyavinskaya a Mosca, si è verificata un'esplosione di un'auto, a seguito della quale sono rimaste ferite due persone. Una fonte informata ha detto a Interfax che il proprietario dell'auto è un colonnello delle forze armate russe. aggiungendo che sotto il sedile del conducente sarebbe stato collocato un ordigno esplosivo della capacità di circa 500 g di tritolo.