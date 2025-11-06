16.1 C
Autorità di Bacino Po ad Ecomondo, focus su acqua e territorio

(Adnkronos) – L’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po è presente alla 28esima edizione di Ecomondo, organizzata a Rimini da Ieg-Italian Exhibition Group dal 4 al 7 novembre, con un programma d’incontri in cui relatori d’alto profilo affrontano i temi della sicurezza del territorio alla luce dei cambiamenti climatici, delle prospettive delle acque sotterranee e del rapporto tra biodiversità e agricoltura. 

Nel focus di approfondimento ‘Nuove strategie di pianificazione per la sicurezza del territorio come misura di adattamento climatico’ (5 novembre) sono stati illustrati alcuni casi studio e proposte concrete per rendere il territorio più resiliente ai fenomeni estremi. Al centro del secondo appuntamento l’analisi del mutamento del clima nei periodi di scarsità idrica e di come la disponibilità di acqua di falda potrebbe contribuire al mantenimento dell’equilibrio ecologico ed essere una fornitura utile integrativa per le esigenze del mondo agricolo (6 novembre). 

Nel pomeriggio di oggi una sessione di lavori sul tema ‘Biodiversità e Agricoltura: un’alleanza possibile?’. A seguire un ulteriore approfondimento con la Tavola rotonda ‘Agire insieme per la biodiversità: quali strumenti, quali patti, quali alleanze?’. 

