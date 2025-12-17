9.6 C
'Avatar: Fuoco e Cenere', cosa c'è da sapere sul terzo film da oggi al cinema

(Adnkronos) – Oggi, 17 dicembre, debutta al cinema l’attesissimo ‘Avatar: Fuoco e Cenere’, terzo capitolo della fortunata saga di James Cameron. Il film riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.  

In seguito alla devastante guerra contro la RDA, Jake Sully e Neytiri affrontano una nuova minaccia su Pandora: il Popolo della Cenere, una tribù Na’vi violenta e assetata di potere guidata dagli spietati Varang. La famiglia di Jake deve lottare per la propria sopravvivenza e per il futuro di Pandora in un conflitto che li spinge ai loro limiti emotivi e fisici. 

Nel cast, oltre a Sam Worthington e Zoe Saldaña, anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Oona Chaplin, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell e Bailey Bass. 

Non è chiaro se questo terzo capitolo metterà n punto al franchise. James Cameron ha spiegato che potrebbero arrivare altri due nuovi capitoli di ‘Avatar’, ma al momento niente di certo. In caso, ha spiegato il regista, ‘Avatar 4’ e ‘Avatar 5’ racconterebbero un’altra grande storia, proprio come accaduto al secondo e al terzo capitolo.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

