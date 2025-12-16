“Avete sempre messo male il cappuccio”, il consiglio video ‘rompe’ internet

(Adnkronos) –

“Avete fatto così? Avete sempre sbagliato”. Tra la valanga di video di influencer e simili, con consigli di ogni genere sui social, ogni tanto ne spunta uno che fa centro perché, almeno apparentemente, regala un suggerimento prezioso o addirittura illuminante. E’ il caso della clip pubblicata su TikTok da Jessica Alzamora, una donna di origine latinoamericana che vive a Chicago. Alzamora non è un peso massimo dei social: nemmeno 3mila follower su TikTok, poco più di 9mila su Instagram. Sui propri account, racconta soprattutto le proprie giornate in palestra e il percorso per perdere peso.

Il suo volto, però, rimbalza praticamente ovunque da un paio di giorni. Da quando, cioà, ha pubblicato un breve video che mostra il modo corretto, o almeno più opportuno, di indossare un giaccone con cappuccio ‘guarnito’ da una pelliccia. Si tratta di indumenti molto comuni in ogni paese e ampiamente utilizzati d’inverno. A Chicago, dove vive la ragazza, le temperature scendono abbondantemente sotto lo zero.

Alzamora, quindi, ha pensato bene di spiegare al mondo – letteralmente – come si indossa correttamente il cappuccio ‘peloso’. “Ragazzi, state indossando questo giubbotto nel modo sbagliato”, dice. “Smettete di indossarlo così”, dice indicando la pelliccia attorno al cappuccio. “Non deve essere alla moda, deve essere funzionale. Dovete piegarlo così”, dice portando la pelliccia all’interno.

“Se lo mettete all’interno, copre le vostre orecchie e blocca l’aria fredda. E voi siete decisamente al caldo”, dice. Banale? Geniale? E’ suggerimento valido? La clip brevissima, poco più di una decina di secondi, a quanto pare fa centro in maniera clamorosa. Sul profilo TikTok di Alzamora le visualizzazioni superano abbondantemente i 6 milioni. Il tutorial rimbalza su X con post in tutte le lingue. In tutto il mondo, Italia compresa, la retta via viene svelata e apprezzata

