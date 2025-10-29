17.2 C
Aviaria, Lollobrigida: “Al lavoro con ministero della Salute per trovare fondi anche per prevenzione”

(Adnkronos) – Per il contrasto all’aviaria “stiamo lavorando con il ministero della Salute sul contrasto all’epizooziasi che colpisce gli animali e di conseguenza le attività produttive, cercheremo di rispondere al settore per garantirgli resilienza”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, rispondendo a una delle richieste dell’associazione degli allevatori di carni bianche al governo, a margine dell’assemblea di Unaitalia.  

“Occorre che il ministero della Salute sia in condizione di attuare misure di profilassi idonee a contrastare il problema non solo con l’epifenomeno già in evidenza – ha spiegato intervenendo dal palco – ma anche nella fase preliminare e quindi trovare le risorse per andare incontro al settore nella fase di chiusura preventiva che, in alcuni casi, deve e può essere attuata con fondi non eccessivi. Io ritengo che questa misura sia attuabile e non vada messa in conto agli imprenditori del settore ma va caricata sul sistema nel suo complesso nel contrasto a criticità di questa natura” ha concluso Lollobrigida.  

