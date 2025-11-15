15.7 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Aviaria, primo caso umano da H5N5: in Usa ricoverato un anziano

REDAZIONE
(Adnkronos) – Primo caso umano noto di infezione da virus di influenza aviaria da variante H5n5. Un uomo anziano, con malattie pregresse, è stato ricoverato nello Stato di Washington, riferiscono le autorità sanitarie federali. Si tratta di una infezione legata ad un ceppo virale diverso rispetto a quello riscontrato nei contagi precedenti.  

“Il ceppo H5N5 – spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco – già dal 2020, in diverse nazioni, si è visto in animali. Ma è la prima volta che lo vediamo nell’uomo. Tutto questo si aggiunge alla preoccupazione per la variante H5N1 che si sta diffondendo in modo ampio, in particolare anche negli Stati Uniti, in diverse specie animali, in particolare bovini”.  

Pregliasco, però, invita a vedere il bicchiere mezzo pieno. “In un senso positivo osserviamo, anche in questo caso, una buona capacità, oggi, di individuare queste varianti. Oltre a questo primo isolamento è importante, a questo punto, per un monitoraggio sistematico”.  

cronaca

