Azione, Calenda chiude il Congresso: “Meloni coraggiosa a venire”

Giorgia Meloni ha compiuto “un atto di coraggio”. Critiche a Giuseppe Conte e Matteo Salvini. E Paolo Gentiloni ‘premier ideale’. Carlo Calenda chiude il Congresso di Azione oggi 30 marzo 2025. “Sono molto grato alla presidente del Consiglio per essere venuta ieri perché è stato un atto di coraggio, non era una platea facile questa. Come è stato un atto di coraggio per me andare al congresso della Cgil, dove non c’era una simpatia istantanea. Però gli ho detto le cose che pensavo”, dice riferendosi all’intervento della presidente del Consiglio. Capitolo M5S. Dopo aver detto che “l’unico per avere a che fare con il M5S è cancellarlo”, Calenda critica il leader del Movimento che “sta facendo una speculazione indegna sulla questione delle armi, perché è stato presidente del Consiglio e in quella sede ha firmato per portare le spese per la difesa al 2%. Se vai a utilizzare la paura degli italiani, come hai utilizzato l’abolizione della povertà, non c’è una diversità politica ma etica rispetto a noi”. “Conte è un populista di destra, che dovrebbe stare dove è nato, cioè con Matteo Salvini, perché sono la stessa cosa”, prosegue il leader di Azione, che vota per il suo premier ideale: “Ieri è venuto Paolo Gentiloni che io rimetterei come presidente del Consiglio domani mattina”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)