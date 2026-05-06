Baci® Gelato, il nuovo universo di gusto firmato Froneri

(Adnkronos) – Dal gusto di Baci® nasce Baci Gelato, la novità firmata Froneri. Dal bisogno dei consumatori di gelato di vivere un’esperienza intensa e ricercata di cioccolato, nasce la visione strategica di portare nella categoria l’esperienza unica della famosa pralina Baci®, riconosciuta per qualità, cura e valore emozionale. Alla base di Baci ®Gelato si ritrovano i tre elementi che da sempre definiscono l’identità del brand: ingredienti iconici, ricchezza di consistenze e il messaggio segreto.

Gli ingredienti iconici – gianduia, nocciola e cacao – si combinano in un equilibrio preciso, dando vita a un gusto intenso e riconoscibile, capace di evocare immediatamente l’universo Baci®. La molteplicità di consistenze amplifica il piacere ad ogni assaggio: la rotondità del gianduia incontra la croccantezza delle nocciole, per un’esperienza ricca e appagante. Anche in Baci ®Gelato è immancabile il messaggio segreto: un segno distintivo ed emotivo del brand che trasforma il momento di consumo in un gesto personale, intimo e memorabile. La linea Baci ®Gelato, che dà vita a un’esperienza multisensoriale completa, è declinata nei tre formati di gelato più amati dai consumatori: stecco, cono e pot.

L’ingresso di Baci ®Gelato nel portfolio Froneri rappresenta un passaggio chiave per il gruppo, rafforzando la presenza nel segmento dei gelati confezionati con un marchio capace di unire riconoscibilità, valore e desiderabilità. Un progetto che parla ai consumatori storici di Baci®, ma che allo stesso tempo intercetta anche un pubblico nuovo, alla ricerca di esperienze di gusto distintive, premium e ad alto contenuto emozionale. Tutta la gamma Baci® Gelato è certificata Rainforest Alliance, a conferma dell’impegno verso una filiera responsabile, attenta alla tutela dell’ambiente e alla promozione di pratiche agricole sostenibili.

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