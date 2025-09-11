Baglioni, il grande ritorno live: 40 tappe per celebrare ‘La vita è adesso’

(Adnkronos) –

"La vita è adesso, il sogno è sempre", il capolavoro senza tempo di Claudio Baglioni, festeggia 40 anni. Per celebrare questo anniversario straordinario, Friends & Partners ha annunciato un evento senza precedenti: il 'GrandTour La vita è adesso', un tour di 40 tappe nei luoghi più suggestivi e iconici del nostro Paese. Ma prima ancora che il sipario si alzi sul tour estivo del 2026, i fan avranno la possibilità di assistere a un evento unico e gratuito: sabato 27 settembre 2025, alle ore 20:30, Lampedusa ospiterà la prima nazionale assoluta presso lo stadio comunale, con ingresso libero. Un omaggio profondo e simbolico a un'isola che ha segnato in modo indelebile il percorso umano e artistico di Baglioni. Durante questa serata speciale, si legge sui social del cantautore romano, oltre all'esibizione live, verranno annunciate ufficialmente tutte le date del tour, che si snoderà da fine giugno a metà settembre 2026, portando la magia della musica dal vivo in tutta Italia. Sul palco, Claudio Baglioni sarà accompagnato da 21 straordinari musicisti e coristi, la stessa formazione che ha registrato in studio la nuova edizione dell'album. Per la prima volta, l'artista interpreterà dal vivo l'intero disco "La vita è adesso" in una versione rinnovata, senza dimenticare i più grandi successi che hanno attraversato i suoi 60 anni di carriera, diventando colonna sonora della vita di intere generazioni. Un ritorno live di portata storica, che segna anche la fine di un silenzio lungo oltre 15 anni: era infatti dal 2009 che Baglioni non calcava i palchi all'aperto delle location più affascinanti d'Italia.