Bagni intasati in aereo, volo rientra dopo 2 ore

(Adnkronos) – I bagni sono intasati, l'aereo in volo da quasi 2 ore torna indietro e atterra. E' la disavventura vissuta dai passeggeri del volo Air India decollato da Chicago, negli Stati Uniti, e diretto a New Delhi. La situazione a bordo è precipitata dopo 1h45′ di viaggio: l'equipaggio ha verificato che 8 delle complessive 12 toilette, tra econony e business, erano inservibili a causa dei bagni intasati. Il personale della compagnia ha trovato indumenti, buste e stracci gettati nei bagni. I passeggeri, al rientro a Chicago, hanno trascorso la notte in hotel prima di ripartire la mattina successiva per il volo di circa 10 ore.