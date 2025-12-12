7.8 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Ballando, Barbara D’Urso e i dolori prima della semifinale: “Notte da incubo”

(Adnkronos) – “Domani c’è la semifinale di Ballando con le stelle e non posso arrendermi”. Sono settimane difficili per Barbara D’Urso, che prova a non perdere il sorriso, alle prese con un infortunio che continua a causarle dolore. La conduttrice televisiva la settimana scorsa, infatti, si è esibita con il tutore al braccio sinistro che ha dovuto indossare per 7 giorni.  

Nelle ultime ore ha detto sui social di avere due lesioni una destra e una a sinistra sempre al braccio, chiedendo poi al suo maestro Pasquale La Rocca “un ballo leggero” per la puntata di domani.  

A complicare la situazione, anche una notte definita “terrificante” a causa di un forte dolore all’anca destra. “Non ho chiuso occhio – ha raccontato – mi vedete sempre sorridente e tonica, a volte va così”. Ma Barbara non ha alcuna intenzione di mollare: “Ora mi trucco e vado, perché domani c’è la semifinale ma non posso arrendermi”.  

