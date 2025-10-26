18.8 C
Ballando, Barbara D’Urso ‘rimandata’: la difesa di La Rocca

(Adnkronos) – Barbara D’Urso ‘rimandata’ nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’esibizione della conduttrice non è stata particolarmente apprezzata e ha fatto da prologo ad uno scontro rovente con la giurata Selvaggia Lucarelli. Secondo la giuria, la salsa proposta dal maestro di Barbara D’urso, Pasquale La Rocca, è stata ‘troppo’. Oggi, tocca al ballerino rispondere alle critiche. 

“Visto che ieri non ho avuto la possibilità di parlare: faccio questo lavoro da tutta la vita, con la stessa passione, dedizione e rispetto per il ballo, per le storie che raccontiamo e per le persone che ho accanto in pista. Non ho bisogno di ritrovare nessun ‘posto’ perché il mio posto è dove c’è danza, anima, verità”, scrive su Instagram. 

“Non sono mai stato, e non voglio mai essere, qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità. Il ballo è una forza comunicativa straordinaria e va vissuto con tutta la sua creatività perché possa arrivare a chi guarda, emozionare e smuovere qualcosa di vero”, aggiunge. 

“Riguardo alla serata di ieri: era un’esibizione ambiziosa, costruita in una settimana particolarmente intensa. Barbara è stata meravigliosa come sempre ed ha eseguito tutto con forza e coraggio. Non credo di aver ‘spinto’ nella direzione sbagliata, credo di aver fatto semplicemente ciò che deve fare un insegnante, provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente, io voglio continuare a provarci”, conclude La Rocca 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

