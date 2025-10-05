17.3 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando, Belen incanta: “Milly trovami marito”. Poi il botta e risposta con Lucarelli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È sui passi di danza di un tango che Belen Rodriguez ha incantato la pista di ‘Ballando con le stelle’. La showgirl argentina è stata ospite d’eccezione della seconda puntata andata in onda ieri sabato 4 ottobre. Alla fine della sua performance è arrivato puntuale l’invito a partecipare alla prossima edizione del dance show di Rai 1.  

E rivolgendosi a Milly Carlucci, Belen ha risposto con una battuta che non è passata inosservata: “Milly, se mi trovi un marito, magari un ballerino, vengo!”. Una frase accolta dalle risate del pubblico in studio. 

Positivi anche i giudizi della giuria, ma ci ha pensato la ‘solita’ Selvaggia Lucarelli a movimentare la serata. La giornalista prima ha commentato il completo, corto e sexy, di Belen: “Dovevi venire a Ballando con le Stelle per scoprire che avevi delle belle gambe? Non lo sapevi?”. 

Poi, più che parlare della performance, ha voluto parlare di una ‘vecchia’ questione social: “Mi sblocchi sui social? Sono passati anni, sarà caduta in prescrizione ormai”. La risposta di Belen non si è fatta attendere, tra le risate del pubblico: “Non mi ricordavo nemmeno di averti bloccata, sinceramente”. Pioggia di 10. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.3 ° C
18.1 °
15.8 °
84 %
2.6kmh
40 %
Dom
15 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (585)ultimora (401)vid (30)tec (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati