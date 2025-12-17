11 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando, Bruno Vespa tra Fognini e Fialdini. Il ‘lastra gate’ arriva a Porta a Porta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ballando con le stelle si avvicina alla finale, ma il caso ‘lastra gate’ continua a far discutere. A sollevare dubbi sugli infortuni di Francesca Fialdini sarebbe stato proprio Fabio Fognini. Ospiti di Porta a Porta, nello speciale dedicato al dance show di Rai 1 andato in onda ieri martedì 16 dicembre, Bruno Vespa ha chiesto alla conduttrice di chiarire l’origine della polemica con l’ex tennista. 

Tra battute e risate, è emerso anche un dettaglio spiacevole. “C’è stata una frase che mi ha ferita davvero”, ha raccontato Fialdini, senza attribuirla direttamente a Fognini: “Qui tutti pensiamo che tu non abbia niente e non te lo dicono perché non hanno il coraggio, io almeno ho il coraggio di farlo”. La conduttrice ha spiegato di esserci rimasta molto male anche perché ricorda di aver sofferto molto per il dolore legato alle fratture alle costole. “Poi ci siamo chiariti”, ha precisato. 

 

Non è mancata una nuova stoccata con un tocco di ironia, tipicA di Fognini. L’ex tennista ha colto la palla al balzo: “Ma alla fine ti sei fatta male o no? Sei in finale…”. Pronta la replica di Fialdini: “Ma se io ti portassi le lastre, le sapresti leggere?”. “Certo, sono un dottore”, ha concluso lui. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11 ° C
12 °
10.6 °
84 %
1kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
13 °
Sab
15 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1368)ultimora (1236)sport (62)Eurofocus (44)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati