15.5 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando, Carlo Aloia come sta dopo l’infortunio: “Lesione al polpaccio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlo Aloia è costretto a uno stop forzato dalle prove a causa dell’infortunio subito a Ballando con le stelle. Il maestro e partner di ballo di Nancy Brilli è crollato a terra durante le prove per un dolore improvviso al polpaccio. Dopo i controlli medici, il ballerino è apparso tra le storie Instagram di Nancy Brilli per aggiornare sulle sue condizioni di salute.  

“Ho uno strappo. Domani devo andare a vedere per capire meglio l’entità e capire per quanto dovrò stare fuori, senza entrare in sala prove”, ha spiegato il ballerino che ha promesso di tornare: “Tornerò, nemmeno con le cannonate mi fermano…”.  

Il ballerino ha riportato “una lesione al polpaccio e avrà bisogno di un paio di settimane di totale riposo. Non è chiaro come verrà gestita la competizione da questo momento, la concorrente infatti potrebbe essere affiancata da un nuovo maestro di ballo solo temporaneamente, in attesa del pieno recupero di Aloia.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.5 ° C
16.2 °
14.1 °
72 %
2.1kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1556)ultimora (1451)sport (63)demografica (42)attualità (16)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati