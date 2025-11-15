15.7 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando, Colombari porta in scena il rapporto difficile con il figlio Achille

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Martina Colombari commuove Ballando con le stelle dedicando il suo ballo di questa settimana al figlio Achille Costacurta. L’ex Miss Italia ha portato in scena, in coppia con il neopapà Luca Favilla, una perfomance sulle note di ‘A modo tuo’, brano che ruota attorno al rapporto genitori-figli. 

Nella clip che ha preceduto la performance, Colombari ha ripercorso senza filtri le difficoltà vissute accanto al figlio, tra TSO, droghe e diagnosi di ADHD. Achille aveva già parlato della sua difficile adolescenza a One More Time, podcast di Luca Casadei. “Sono stata giudicata per tutti i problemi di mio figlio. Lui è stato sempre un bambino complicata, poi con la diagnosi di ADHD abbiamo capito da dove provenissero tutti quei comportamenti”, ha detto Colombari.  

Con la voce rotta dall’emozione, la concorrente ha aggiunto: “Era come non avere un figlio, era un corpo senza vita completamente anaffettivo. Non riuscivi a smuoverlo con niente”. “Quando ho chiamato per il TSO l’ho fatto per salvarlo – ha aggiunto l’attrice – non avevo altre soluzioni. Io non potevo salvarlo. È stata durissima”.  

Un’esibizione che ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico e complimenti da parte della giuria: “È stata la clip più bella che io abbia mai visto nella storia di Ballando con le stelle”, ha detto Fabio Canino.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.7 ° C
16.9 °
15.5 °
95 %
1.5kmh
40 %
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1517)ultimora (1415)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati