20.2 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la ‘dama’ di Giovanni Pernice. Sono i primi abbinamenti di ‘Ballando Con Le Stelle’ svelati poco fa sui social dalla capitana della trasmissione Milly Carlucci.  La nuova stagione del programma, che quest’anno vedrà Paolo Belli nel ruolo di ballerino sostituito da Massimiliano Rosolino in quello di ‘assistente’ al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.2 ° C
21.2 °
19.8 °
83 %
2.1kmh
40 %
Sab
23 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Eugenio Giani (13)Gaza (13)incendio (11)Serie C (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati