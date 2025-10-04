18.3 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Chiedo scusa, non era una battuta sessista. E’ venuta proprio male”. Fabio Canino si scusa pubblicamente con Marcella Bella nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Le parole del giudice, con le scuse accettate dalla concorrente, chiudono il caso aperto dai commenti di Canino nella prima puntata. Dopo l’esibizione al debutto della cantante, la giuria ha ironizzato sull’abito di Marcella Bella e sui movimenti durante la prova. 

Se Guillermo Mariotto ha fatto riferimento al “duodeno” mostrato dalla cantante, Canino ha paragonato la concorrente ad una delle “signore arrapate” viste nei villaggi ai Caraibi. “Sono rimasta male, ma non ho offesa”, dice la cantante nel successivo botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. “Non sono arrabbiata, ma la gente ha sentito benissimo quello che avete detto. Io non mi riconoscevo in quella donna che stavate descrivendo”. 

“Domenica, subito dopo la prima puntata, ero molto abbacchiata. Non è stata una cosa bella da sentire”, le parole di Marcella Bella nelle registrazioni effettuate in sala prove durante la settimana. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
18.8 °
15.9 °
65 %
2.1kmh
75 %
Sab
17 °
Dom
15 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (565)ultimora (380)vid (30)tec (29)fin (28)Lav (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati