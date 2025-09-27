Ballando con le stelle, Barbara D’Urso commossa e Lucarelli boccia le ‘faccette’

(Adnkronos) –

Barbara D’Urso commossa dopo il debutto a Ballando con le stelle. “Mi metto in gioco”, dice la 68enne conduttrice dopo l’esibizione con Pasquale La Rocca per la rumba andata in scena dopo mezzanotte, quando è già domenica 28 settembre. Quindi, il confronto con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli: “Tutti aspettano questo momento”, l’esordio della giurata. “Lo so, hanno comprato i popcorn. Io sono qui per farmi giudicare da te, è la realtà. Fai parte della giuria”, la replica di Barbara D’Urso. Quindi il verdetto ‘tecnico’: “Ho trovato tutto molto furbo, pieno di pathos. Hai ballato con molta grazia, è piacevole vederti in pista. Non so se sarai in grado di essere all’altezza nelle prossime esibizioni. Stasera era tutto molto gradevole”, il giudizio di Lucarelli. Se posso darti un consiglio, farei un po’ meno ‘faccette’, so che sono il tuo marchio di fabbrica. Suonano finte, un po’ troppo recitate”, dice la giurata prima di pungere La Rocca: “Non dovevi farmi questo, ballare con Barbara D’Urso. Ero la tua gatta morta, ora sarò un gatto attaccato ai cog….”. Il voto? 7. “Ho l’ansia come se avessi 11 anni. Torno in Rai con una trasmissione importantissima, io ho iniziato in Rai. E’ stata una scelta psicologicamente molto difficile. In genere sono io quella che porta e che decide, qui non può essere così e devo passare dall’altra parte”, le parole di Barbara D’Urso prima dell’esibizione. “Cosa riuscirò a fare? Quanta paura avrò? Quanto riuscirò a sbloccarmi? Se qualcuno vede tutto questo come un passo indietro, non è così. Per me è un passo avanti, mi metto in gioco. Dal 2 giugno 2023 sono stati 2 anni complicati. All’improvviso cadi da sola, o qualcuno decide che devi cadere: il dolore c’è. Io ho 68 anni, voglio dimostrare che a qualsiasi età devi attraversare il dolore, tirarti su e ripartire. Io lo faccio in questo modo”, aggiunge. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)