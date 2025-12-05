Ballando con le stelle, Barbara D’Urso: “Sono demoralizzata”. Cosa è successo

(Adnkronos) –

Barbara D’Urso barcolla, ma non molla. La conduttrice, attualmente in gara a Ballando con le stelle con Pasquale La Rocca, sta affrontando un momento delicato a causa di un infortunio al braccio. “Non ce la faccio più”, ha scritto D’urso nella didascalia di un video pubblicato sui social in cui si mostra in sala prove accanto al maestro di ballo.

Barbara ha confessato di sentirsi piuttosto “demoralizzata” in vista della puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre. “Questo ballo è molto complicato”, ha ammesso la conduttrice che ha dovuto ridimensionare i passi e le movenze a causa del tutore che deve portare al braccio sinistro per 7 giorni.

Per fortuna, al suo fianco c’è Pasquale La Rocca che ha provato ad alleggerire la tensione: “Sorridiamo, va bene? Potrò dire che ho ballato con Barbara D’Urso senza un braccio”, ha sdrammatizzato il ballerino, provando a strappare un sorriso alla sua Barbara.

