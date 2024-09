Ballando con le stelle, Barbareschi in lacrime: ‘merito’ di Selvaggia Lucarelli

(Adnkronos) – Luca Barbareschi in lacrime nella prima puntata di Ballando con le stelle. Ed è colpa (o merito) soprattutto di Selvaggia Lucarelli. L’attore 68enne debutta nello show di Raiuno con un boogie: la prova entusiasma i giudici, che promuovono a pieni voti la performance. “Mentre ballavi, sembravi un ragazzo di vent’anni. Nella tua performance non c’era età, ti muovevi come uno di vent’anni…”, dice Lucarelli. Le parole fanno commuovere il concorrente: “Ho fatto piangere Barbareschi senza insultarlo, incredibile”, dice la scrittrice. “E’ poter fare questo mestiere per sempre, è il mestiere più bello del mondo”, dice Barbareschi spiegando le emozioni provate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)