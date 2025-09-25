Ballando con le stelle, Belen Rodriguez sarà la ballerina per una notte della seconda puntata

(Adnkronos) – “Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte nella seconda puntata”. Lo ha annunciato la conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci. È tutto pronto per la 20esima edizione che partirà sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 alle ore 20.35, tutte le coppie in gara sono pronte e cariche a scendere in pista. Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la ‘dama’ di Giovanni Pernice. Barbara D’Urso ballerà con Pasquale La Rocca. La signora Coriandoli sarà affiancata da Simone Di Pasquale. E Rosa Chemical farà coppia con la ballerina Erica Martinelli. L’attrice Martina Colombari ballerà con Luca Favilla. Nancy brilli con Carlo Aloia. La conduttrice Andrea DeLogu ballerà con Nikita Perotti. Il nuotatore Filippo Magnini sarà seguito da Alessandra Tripoli. Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen. E il voto storico del programma, Paolo Belli sarà invece affiancato da Anastasia Kuzmina. La nuova stagione del programma, inoltre, quest’anno vedrà Massimiliano Rosolino nel ruolo di ‘assistente’ al fianco della Carlucci. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)