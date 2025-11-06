16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, Carlo Aloia si fa male nelle prove

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un altro infortunio a Ballando con le stelle. Dopo il k.o. di Francesca Fialdini, alle prese con una lesione al piede destro, oggi si è fatto male Carlo Aloia. Il ballerino, maestro di Nancy Brilli nello show del sabato sera di Raiuno, è crollato a terra durante le prove. “Oggi abbiamo avuto un altro infortunio”, dice la conduttrice Milly Carlucci intervenendo a La vita in diretta. 

“Durante le prove Carlo Aloia si è fatto male. Ha avuto qualcosa al polpaccio, ai gemelli o al tendine. Non lo sappiamo, lo abbiamo portato a fare controlli e una risonanza magnetica”, aggiunge. Nancy Brilli e Carlo Aloia nella puntata di sabato prossimo dovrebbero scendere in pista nello spareggio con la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e il mastro Simone Di Pasquale. “Abbiamo Francesca Fialdini infortunata, la settimana scorsa ha potuto fare molto poco. Si sta curando con terapie ma non sono cose che si risolvono da un giorno all’altro, vedremo sabato cosa potremo fare con lei”, dice Milly Carlucci. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.8 °
14.6 °
58 %
1.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
17 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1558)ultimora (1450)sport (66)demografica (42)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati