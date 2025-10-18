13.3 C
Ballando con le stelle, Carlucci: "Un grandissimo abbraccio a Ranucci"

(Adnkronos) – “Un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci”, così Milly Carlucci ha espresso la sua solidarietà al giornalista e conduttore di Report in seguito all’attentato di giovedì sera, 16 ottobre, quando l’esplosione di una bomba ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia davanti alla casa appena fuori Roma dove Ranucci abita con la famiglia. 

“A nome di tutto il gruppo di Ballando con le stelle, vogliamo dedicare un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e anche alla famiglia di Report”, ha detto Milly Carlucci, tra gli applausi del pubblico in studio.  

