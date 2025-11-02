19.3 C
Firenze
domenica 2 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, Fialdini e l’infortunio: “Risonanza magnetica e saprò”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Francesca Fialdini potrà continuare a Ballando con le stelle o dovrà ritirarsi? La conduttrice è alle prese con un infortunio al piede destro, accusato nelle ultime prove nella serata di venerdì. Nella puntata andata in onda ieri, la sesta dello show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, Francesca Fialdini non è di fatto scesa in pista con il suo maestro Giovanni Pernice. La concorrente si è limitata ad accennare qualche passo senza poggiare il tallone a terra. 

“Non so se tornerò, non si sa”, ha detto rivolgendosi alla giuria. Oggi, Fialdini è tornata nelle vesti di conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’ e in studio ha accolto i suoi ospiti in condizioni particolari. Seduta su una poltrona ‘regale’, con la gamba destra sostenuta da un cubo: “Sono una regina sul trono…”, ha detto. Prima a Flavio Insinna e poi a Carlo Conti, in collegamento, Francesca Fialdini riassume la situazione: “Come sto? Lo scoprirò domattina, c’è una sospetta lesione”, ha aggiunto. “Andrò domani a fare altri approfondimenti con una risonanza magnetica. Per il momento non posso poggiare il piede a terra”, ha detto ancora.  

La prossima puntata di Ballando con le stelle è in programma sabato 8 novembre. Dal lunedì al venerdì, i concorrenti possono provare le coreografie con i propri maestri. Visto che lo show è entrato nel vivo, con spareggi per decretare (o evitare) eliminazioni, i concorrenti in teoria devono essere pronti ad eseguire più di un ballo nell’arco della serata, con una preparazione più intensa nel corso della settimana. Nella puntata dell’1 novembre è stato eliminato Beppe Convertini dopo uno spareggio a 3. Nella prossima puntata, l’apertura dovrebbe essere monopolizzata da un nuovo ‘playout’: ancora un ballottaggio Coriandoli-Brilli. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.3 ° C
19.8 °
18.4 °
80 %
1.5kmh
75 %
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1540)ultimora (1381)sport (65)demografica (25)vid (24)tec (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati