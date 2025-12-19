13.8 C
Firenze
venerdì 19 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, finale rosa? Fialdini in pole su Delogu

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Chi vincerà la ventesima edizione di Ballando con le stelle? Domani, sabato 20 dicembre, ci potrebbe essere una finalissima tutta al femminile. Almeno secondo i bookmaker, che vedono Francesca Fialdini favorita numero uno, offerta – si legge su Agipronews – a 1,85 su Snai e Betflag, in leggero vantaggio su Andrea Delogu – in pole nelle ultime rilevazioni – offerta a 2,25.  

Potrebbe sparigliare le carte Barbara D’Urso, outsider in quota a 5, seguita da un’altra donna Martina Colombari, in costante crescendo nel corso delle puntate e data vincente a 7. Servirà ‘un’impresa’ a due ex campioni che nella loro carriera ne hanno viste di tutte colori: la vittoria di Fabio Fognini o Filippo Magnini sale a 16 volte la posta. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.8 ° C
14.5 °
12.6 °
93 %
0.5kmh
75 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1312)ultimora (1177)sport (54)Eurofocus (51)demografica (30)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati