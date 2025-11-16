18.4 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, il messaggio di Andrea Delogu dopo il ritorno

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Non riesco a trovare nessuna parola più giusta di amore. Grazie, ne sono circondata. Ne siamo circondati”. Andrea Delogu si esprime così sui social dopo il commovente ritorno a Ballando con le stelle. La conduttrice è tornata nello show del sabato sera di Raiuno dopo la tragica morte del fratello Evan, 18 anni, scomparso a fine ottobre in un incidente con la moto. Delogu, assente per 2 puntate, è rientrata esibendosi in un valzer con il maestro Nikita Perotti. L’esibizione, al di là dei voti e dei punteggi ottenuti, ha colpito profondamente la giuria, il pubblico e tutto il cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci.  

 

“Grazie. Non solo per oggi, ma per tutto”, scrive Delogu già nel cuore della notte, al termine della trasmissione che si è chiusa ben oltre l’1. Oggi, la conduttrice di La porta magica pubblica altri post. “Grazie ai colleghi meravigliosi, alla giuria, a Milly, Alberto, Ema e tutte le persone che fanno parte di questo programma. Sono fortunata ad essere qui”, il messaggio che Delogu. Vi amo, a domani con “La porta Magica” e poi a sabato in pista con non ho capito cosa ma lo scopro appena Nikita si sveglierà”, aggiunge oggi. 

 

Delogu è scesa in pista dopo la messa in onda della clip che abitualmente precede la prova di ogni concorrente. “Non c’è nulla da aggiungere perché lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti alla telecamera, è successo… chi non l’ha provato spero non lo provi davvero perché può solo immaginare… chi lo ha provato sa di cosa sto parlando”, le parole commosse di Delogu. 

“La mia vita è finita con quella telefonata – ha raccontato ancora – ora ne è iniziata un’altra. Il mondo è crollato, ma devo andare avanti”. “Questo lutto deve diventare privato, e questo dolore voglio viverlo da sola”. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
18.9 °
16.9 °
76 %
4.1kmh
40 %
Dom
16 °
Lun
18 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (1441)sport (56)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati