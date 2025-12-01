8.6 C
Ballando con le stelle, il messaggio di Nikita Perotti per Andrea Delogu a La volta buona

(Adnkronos) – “Andrea Delogu è una persona magnifica, fantastica”. E’ il messaggio che Nikita Perotti, maestro di Andrea Delogu a Ballando con le stelle, invia alla sua partner nello show del sabato sera di Raiuno. “Tengo tantissimo ad Andrea, sentivo il bisogno di stare con lei”, le parole di Perotti, che è stato accanto alla conduttrice di La porta magica. Delogu, una delle concorrenti più apprezzate nel programma condotto da Milly Carlucci, poche settimane fa ha vissuto una tragedia familiare. Il fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente in moto a Bellaria, in Romagna. 

Perotti è stato accanto alla sua compagna d’avventura anche nei giorni segnati dal dramma, creando un legame che va oltre la trasmissione. Il feeling artistico si è mostrato in tutta la sua pienezza sabato sera, con l’esibizione che ha riproposto alcuni passaggi del film Dirty Dancing. “Andrea è una persona magnifica, fantastica. Farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso. Certo che penso di arrivare alla vetta, per tutto quello che sta facendo Andrea se lo merita. Io però ho già vinto dal primo giorno in cui l’ho incontrata”, dice Perotti dal salotto di La volta buona. 

