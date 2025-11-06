17.6 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, il piede di Fialdini ancora fasciato e dolorante ma lei non si arrende

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il motto condiviso sui social anche con Milly Carlucci è ‘the show must go on’ e Francesca Fialdini è determinata a partecipare alla puntata di sabato di ‘Ballando con le stelle’, anche se la distorsione che si è procurata al piede destro durante le prove della scorsa settimana è tutt’altro che risolta e il piede è ancora fasciato e dolorante.  

La conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’, finora tra le favorite per la vittoria dello show di Milly Carlucci, si sta sottoponendo ancora a fisioterapie e impacchi di ghiaccio perché tre dita del piede infortunato sono ancora gonfie e non le permettono di poggiare la parte anteriore del piede. Ma lei non demorde e da lunedì non ha mai mancato l’appuntamento all’Auditorium Rai del Foro Italico con il suo maestro nella sala prove, anche solo per memorizzare le coreografie.  

A quanto apprende l’Adnkronos, Fialdini, su suggerimento del suo maestro Giovanni Pernice, starebbe valutando di esibirsi poggiando solo il tallone del piede destro, così da aggirare il problema delle dita gonfie e doloranti e da favorire il riassorbimento dell’edema. Dal suo entourage assicurano che, da grande sportiva, la giornalista non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di ritirarsi e che farà di tutto per essere presente e gareggiare anche questo sabato.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.6 ° C
19.3 °
17.3 °
56 %
0.9kmh
0 %
Gio
18 °
Ven
17 °
Sab
16 °
Dom
13 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1499)ultimora (1397)sport (63)demografica (39)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati