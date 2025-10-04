16.5 C
Ballando con le stelle, Lucarelli-D’Urso: il Var sul ‘caso vaffa…’

(Adnkronos) – “Vorrei precisare che non ho detto nessun vaffa…”. Il ‘var’ a Ballando con le stelle per risolvere il ‘quasi caso’ tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. “Non mi hai mandato a quel paese?”, chiede Lucarelli riferendosi al confronto andato in scena la scorsa settimana nella prima puntata. “Assolutamente no”, risponde la concorrente “Non quel giorno…”, incalza Lucarelli. “C’è tempo? C’è tempo”, dice D’Urso. 

La giurata prova a suscitare una reazione piccata dalla concorrente. L’esca, però, non produce risultati: “Arriva qualche provocazione e tu metti in mezzo i tuoi figli, non succede assolutamente niente. Barbara, in un tuo programma avresti fatto qualcosa per far succedere qualcosa. Non succede niente…”. 

“E’ un’altra storia. Se fossi stata la conduttrice sarei stata molto contenta di me. Io ci sto mettendo l’anima, con sacrificio. Avrei dovuto dire che ho rosicato per la classifica? Non è così, perché dovrei dirlo? Sono una perfezionista, in caso rosicherò con me stessa”, chiosa D’Urso.  

