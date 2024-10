Ballando con le stelle, nuovo scontro Lucarelli-Bruganelli

(Adnkronos) – “Ma che ti ho fatto? Cos’è questo atteggiamento?”. Ancora scintille tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli oggi nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. La concorrente, in interviste dopo la puntata di sabato scorso, ha stigmatizzato le parole della giurata e si è sentita ”ferita come madre” dopo le parole pronunciate da Lucarelli sabato scorso: “Ti ho visto piccola in scena”, ha detto la blogger e scrittrice. “Non mi interessa la lite, ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità. Ti vedo molto confusa, adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Per insultare tutti al grande fratello non avevi difficoltà”, dice Lucarelli dopo l’esibizione di Bruganelli nella terza puntata. Si torna anche sulle parole nell’intervista della concorrente registrata prima dello show: “Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Ora, se sono brutta, non me lo fanno passare”. “Mi faccio un mazzo tutta la settimana, parliamo di ballo e non di altro”, dice la concorrente. “Ho parlato di ballo, ma non ti conviene che si parli solo di quello perché sei una delle ultime della lista. Prova a essere te stessa, banalmente”, incalza la giurata. “Anche tu stai interpretando un ruolo, sta interpretando Selvaggia Lucarelli. Non credevo di trovarmi davanti a uno psicologo, non pensavo di trovarmi dall’analista”, dice Bruganelli. Il voto di Lucarelli? “Quattro”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)