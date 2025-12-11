9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Ballando con le stelle, Panatta e Bertolucci ballerini per una notte

(Adnkronos) –
Adriano Panatta e Paolo Bertolucci saranno ballerini per una notte a Ballando con le stelle nella puntata che andrà in onda sabato 13 dicembre su Rai 1. Con loro ci sarà anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari oggi alla guida della McLaren.  

Ad annuncialo è stata la padrona di casa, Milly Carlucci in collegamento a La volta buona: “I due ex tennisti balleranno insieme e ci porteranno alle origini del tango”.  

La pista di Ballando con le Stelle si prepara a una serata dal sapore sportivo. La seconda semifinale del dance show di Rai 1 promette dunque un mix inedito tra grande sport e passi di danza. Panatta e Bertolucci si metteranno alla prova tra passi e coreografie, pronti a divertirsi e a stupire il pubblico di Ballando.  

