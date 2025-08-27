27.3 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Ballando con le stelle, Paolo Belli sarà un concorrente: la scelta di Milly Carlucci

Paolo Belli entra ufficialmente nel cast di ‘Ballando con le stelle’ come ballerino. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma. Dopo settimane di indiscrezioni ora è ufficiale: Belli lascia il suo posto da co-conduttore per scendere in pista nel ruolo di ballerino.  Belli ha scelto una piazza colma di gente per annunciare la grande novità: “Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e lei mi ha detto ‘Paolo io vorrei che tu fossi con me anche quest’anno per celebrare insieme questo traguardo incredibile, 20 anni di Ballando con le stelle'”, ha esordito.  Paolo ovviamente ha accettato, come per gli anni precedenti. Ma poi, il colpo di scena. “Io quest’anno vorrei che fosse una vera festa”, gli ha detto Milly Carlucci durante il loro incontro. “Dovete sapere – spiega Paolo Belli – che Milly mi ha chiesto di fare il concorrente quest’anno a Ballando con le stelle. Io avrò bisogno di tutti voi, perché quest’anno sarò in gara come ballerino”, ha urlato il co-conduttore con grande entusiasmo.   Il nome di Paolo Belli va aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi: Fabio Fognini, Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli, Filippo Magnini e Beppe Convertini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

