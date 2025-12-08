13.1 C
Firenze
lunedì 8 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando con le stelle, Rossella Erra: “Nancy Brilli condivide post di odio contro di me”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo”. Ballando con le stelle tra i veleni e le polemiche. Al centro dell’ultimo caso finisce Rossella Erra. Nell’ultima puntata dello show di Raiuno, la ‘tribuna del popolo’ ha destinato metà del tesoretto alla Signora Coriandoli, vale a dire Maurizio Ferrini. Risultato? Eliminata Nancy Brilli. L’attrice, dal proprio profilo Instagram, negli ultimi 2 giorni ha puntato il dito contro la decisione. Nelle ultime ore, la concorrente ha condiviso commenti di utenti che ‘accusano’ Erra. 

“Ho fatto una scelta di cuore, avrei potuto dare il tesoretto a Beppe Convertini o alla Signora Coriandoli. Ho scelto di darlo alla Signora Coriandoli. A chi dovevo darlo, secondo Nancy Brilli? Potevo darlo a chiunque e sarebbe stato un problema”, dice oggi Erra ospite di La volta buona. “Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo. Dopo tutto l’odio che mi sta facendo buttare addosso, a maggior ragione confermo la mia decisione. Il tesoretto viene assegnato a sentimento, non c’è un manuale. Ballando con le stelle è un gioco, ma tutti si sentono maestri”, aggiunge nel salotto di Caterina Balivo 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.1 ° C
15.7 °
12.8 °
74 %
0.9kmh
0 %
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1376)ultimora (1277)sport (60)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati