Ballando con le stelle, stasera 13 dicembre: la seconda semifinale

È tempo di semifinale per ‘Ballando con le stelle’, in onda stasera, sabato 13 dicembre, alle 21.30 su rai 1. Milly Carlucci, insieme a Massimiliano Rosolino svelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno la coppa in questa edizione.

Nella stessa serata si darà il via ufficiale alla raccolta fondi con l’accensione del Contatore, con cui Rai sostiene la Fondazione Telethon per la 36ª edizione della maratona tv dedicata alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Per questo, lo spazio del ‘Ballerino per una notte’, accoglierà Luca Cordero di Montezemolo che darà ufficialmente il via al Contatore Telethon. Ballerini per una notte, a passo di tango con due coppie di maestri, saranno anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

La coppia più celebre del tennis italiano, leggendari vincitori della Coppa Davis 1976, amici inseparabili e oggi commentatori e protagonisti di podcast e social media, noti per la loro ironia, gli aneddoti e le discussioni pungenti sul tennis moderno.

Per la gara, sabato scorso, solo Paolo Belli con la sua Anastasia Kuzmina è stato ripescato, mentre Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini e Marcella Bella con i rispettivi maestri sono stati eliminati definitivamente.

Alla seconda semifinale di sabato hanno avuto accesso le coppie: Fabio Fognini-Giada Lini, Rosa Chemical-Erica Martinelli, Filippo Magnini-Alessandra Tripoli, Paolo Belli-Anastasia Kuzmina, Martina-Colombari-Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori e la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di ‘Tribuni del popolo’. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti ‘penalizzati’. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che voterà sui social dai profili ufficiali di ‘Ballando con le stelle’. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di ‘Vita in Diretta’.

