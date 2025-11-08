Ballando con le stelle, stasera 8 novembre: Monica Guerritore ballerina per una notte

(Adnkronos) – ‘Ballando con le stelle’ torna stasera sabato 8 novembre per la settimana puntata. Lo show dance condotto da Milly Carlucci, su Rai1 dalle 21.25, va in onda tra diversi punti interrogativi. Francesca Fialdini sta meglio dopo l’infortunio al piede destro? Cosa succede a Nancy Brilli dopo il k.o. di Carlo Aloia, bloccato da un problema al polpaccio a poche ore dallo spareggio con la coppia formata dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale? Tra tante domande, in attesa dell’auspicato ritorno di Andrea Delogu dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, Ballando si affida alle certezze.

Ballerina per una notte sarà Monica Guerritore, protagonista e regista del film dedicato alla vita di una delle attrici italiane più apprezzate e famose: Anna Magnani. Dal 6 novembre la pellicola sarà nelle sale italiane, ma intanto il pubblico di Rai1 potrà vederla sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma proprio in un omaggio ad Anna Magnani, danzando in coppia con Luca Urso.

La puntata di sabato scorso è stata vinta dalla coppia Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo eliminato. Domani si dovrebbe scoprire chi sarà il secondo, tra Emma Coriandoli e Nancy Brilli: l’infortunio di Carlo Aloia, però, rischia di modificare la situazione.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. I concorrenti dovranno sottoporsi a prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare. A capitanare la giuria in studio è Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, protagonista finora di una serie di ‘duelli’ verbali con i concorrenti, in primis Barbara D’Urso.

Al fianco di Rossella Erra, invece, ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino, sempre nella veste di ‘Tribuni del popolo’. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti penalizzati. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che potrà votare sui social dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Sulla classifica incide anche il tesoretto legato alle decisioni di Alberto Matano, conduttore di ‘Vita in Diretta’.

