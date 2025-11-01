13 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Ballando con le stelle, stasera la prima eliminazione: ecco lo spareggio

(Adnkronos) – Prima eliminazione a Ballando con le stelle. Lo show di Raiuno va in onda oggi, sabato 1 novembre, alle 21.30 (in streaming su RaiPlay) con la sesta puntata che emetterà il verdetto, non necessariamente definitivo. Le coppie formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale si sfidano nello spareggio per rimanere in corsa nel programma condotto da Milly Carlucci. Chi avrà la peggio verrà eliminato ma avrà la possibilità di essere ripescato. 

Riflettori puntati anche sugli inevitabili scontri tra concorrenti e giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, come sempre, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, protagonista sabato scorso di un acceso botta e risposta con Barbara D’Urso. 

Il programma andrà in onda in un clima condizionato dalla tragedia che ha colpito Andrea Delogu. La conduttrice, una delle concorrenti più apprezzate, in settimana ha perso il fratello Evan, 18 anni, vittima di un incidente in moto a Bellaria.  

Il programma della serata prevede la presenza delle ballerine per una notte Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia di Davide Minnella ‘Fuori la verità’, che riflette su verità e menzogna, presentata nella sezione Grand Public della 20a Festa del cinema di Roma, e nelle sale dal 6 novembre con PiperFilm. Le attrici balleranno insieme uno showdance sulle note di ‘All that jazz’ di Chicago. 

Nella quinta puntata si è imposta la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra. Marcella Bella, grazie al tesoretto assegnatole da Matano, è invece riuscita a salire all’ottavo posto, evitando così lo spareggio. 

Anche al termine della sesta puntata una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara.  

