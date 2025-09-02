22.1 C
Ballando con le stelle, svelate tutte le coppie: “Ora il cast è completo”

(Adnkronos) – La ventesima edizione di Ballando con le stelle è pronta a prendere il via. Oggi, martedì 2 settembre, sono state svelate le ultime tre coppie del dance show di Rai1. Con diversi filmati condivisi su Instagram, Milly Carlucci ha annunciato gradualmente tutti gli abbinamenti delle coppie in gara pronte a scendere in pista.  Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la ‘dama’ di Giovanni Pernice.  
Barbara D’Urso ballerà con Pasquale La Rocca: “Si attendono scintille”, dice Milly Carlucci annunciando la coppia. La signora Coriandoli sarà affiancata da Simone Di Pasquale. E Rosa Chemical farà coppia con la ballerina Erica Martinelli. L’attrice Martina Colombari ballerà con Luca Favilla. Nancy brilli con Carlo Aloia. La conduttrice Andrea DeLogu ballerà con Nikita Perotti. Il nuotatore Filippo Magnini sarà seguito da Alessandra Tripoli. Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen. E il voto storico del programma, Paolo Belli sarà invece affiancato da Anastasia Kuzmina.   La nuova stagione del programma, che quest’anno vedrà Massimiliano Rosolino nel ruolo di ‘assistente’ al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

