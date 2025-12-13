7.4 C
Ballando, Delogu: “Io e Nikita non stiamo insieme”. Ma la giuria non ci crede…

(Adnkronos) – “Non stiamo insieme”. Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. E lo ha fatto in diretta a Ballando con le stelle stasera, sabato 13 dicembre, dopo settimane di supposizioni sull’inizio di una storia d’amore tra la conduttrice e il ballerino.  

“Ci vogliamo molto bene, un bene davvero profondo e puro”, ha detto Delogu dopo la domanda diretta della giurata Selvaggia Lucarelli, che non pienamente soddisfatta dalla risposta della conduttrice ha replicato con insistenza: “Sei sicura? Questa settimana hai condiviso un post molto allusivo”. 

Delogu ha dunque chiarito il motivo del post condiviso su Instagram: “È stata una settimana difficile, un’altra in cui gli ho reso la vita impossibile. Abbiamo iniziato ad allenarci giovedì, mi sono sentita in colpa e ingrata per la persona che è Nikita”, ha spiegato Delogu che la scorsa settimana è finita in ospedale per la febbre a 39. Poi, ancora una volta, ha spiegato per togliere ogni dubbio: “Siamo amici e siamo molto stretti, sono felice e il nostro rapporto non finisce dopo questa esperienza”. 

Lucarelli ha poi incalzato: “Sembra proprio che Nikita subisca questa decisione di essere amici”. E Perotti è parso arrossire: “Sono timido…”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

