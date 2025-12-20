9.3 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ballando, D’Urso e il valzer con finale a sorpresa: il bacio con La Rocca

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un valzer con finale a sorpresa. Nella pista di Ballando con le stelle tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è scattato il bacio alla fine della performance, che ha raccolto una standing ovation dal pubblico. La coppia ha portato in scena un valzer carico di emotività e intimità, fatto di prese e volteggi che ha strappato applausi e anche un po’ di commozione. 

Ma D’Urso, per chiudere una performance (quasi) da brividi, ha voluto finire in bellezza: un bacio al maestro di ballo che l’ha accompagnata per sei mesi e che l’ha fatta arrivare in finale. Il gesto è stato notato anche dalla giuria, che ne ha apprezzato l’eleganza: “Questo significa ballare un valzer! C’era romanticismo ed eleganza, eravate in una fiaba. Barbara non hai 68 anni sei una ragazzina e balli da dio”, ha commentato Rossella Erra complimentandosi con la coppia.  

Ma la performance di D’Urso non è piaciuta proprio a tutti: “Non vedo un’evoluzione. Siete bravi dalla prima puntata e questa è una conferma. Qualcuno stasera è inciampato nell’emozione, voi invece no e non è una cosa che mi stupisce. Non siete andati oltre. E’ una cosa già vista, ma bello, bravi”, ha detto Selvaggia Lucarelli. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.3 ° C
11.2 °
7.6 °
80 %
0.5kmh
0 %
Dom
14 °
Lun
14 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1234)ultimora (1112)sport (48)Eurofocus (44)demografica (30)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati