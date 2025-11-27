Ballando, Fialdini: “Mi hanno chiesto le lastre, ossessionati dalla vittoria”

(Adnkronos) –

Chi mette in dubbio l’infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle? La concorrente, costretta a un ritiro dalla gara temporaneo dopo le fratture riportate, ha confessato, senza fare nomi, che alcuni concorrenti non avrebbero creduto alle gravità delle sue condizioni fisiche.

“Mi hanno chiesto le lastre… Io a volte mi sorprendo”, ha confessato dietro le quinte del dance show di Rai 1. Fialdini ha poi descritto il protagonista ‘scettico’: “Abbiamo un personaggio fondamentalmente genuino, che non si rende conto di avere l’arma in mano. E quindi quando spara lo fa in modo molto naïf, quasi con allegria, rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo perché altri non lo avrebbero mai avuto, ma lui sì. Quindi è anche, come dire, un killer ingenuo, che fa un po’ tenerezza”, ha spiegato senza rivelare alcun nome. Una definizione che ha acceso una ‘caccia alla streghe’ sui social, chi sarebbe il ‘killer ingenuo’?

“Se siete così ossessionati dalla coppa vuol dire che vi siete dimenticati di tutto il resto”, ha aggiunto Fialdini, delusa dal comportamento di alcuni colleghi.

Intanto, le sue condizioni fisiche sarebbero in miglioramento, ma Fialdini non può rientrare in pista, perché la frattura di tre costole richiede tempo e riposo. Ma per la coppia Fialdini-Pernice rimane aperta la possibilità del ripescaggio.

